48'i yerel 59 yeni vaka
"Toplam 6075 test yapıldı, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6075 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanmış, 46 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .48 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1
3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 48
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421
Toplam Vaka Sayısı: 4545
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3