“48 öğretmen görev beklerken, neden Türkiye'den öğretmen getiriliyor?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olmuş 48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye'den öğretmen getirilmesi neden gündeme getirildiğini sordu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, tüm kamu okullarında tam gün eğitimin gerekli bir ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda hükümetin gündeme getirdiği “özel eğitim okullarında ikinci dönemde tam gün eğitime geçilmesi” yönündeki açıklamaları desteklediklerini belirtti.

Erhürman, “Bu konu buradaki uzmanlarla veya paydaşlarla hiç görüşülüp konuşulup planlanmadan neden Türkiye'den gelen Eğitim Bakanı’nın ziyareti üzerine adeta ayaküstü açıklandığını” sordu.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm kamu okullarında tam gün eğitim uzun bir süreden beri dile getirdiğimiz son derece yakıcı bir ihtiyaç. Bu bağlamda özel eğitim okullarında ikinci dönemde tam gün eğitime geçilmesini elbette destekliyoruz.

Bu amaçla fiziksel altyapı ve diğer ihtiyaç alanlarında Türkiye'den maddi katkı yapılması da önemli. Ancak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olmuş 48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye'den öğretmen getirilmesi neden gündeme geliyor?

Bu konu buradaki uzmanlarla/paydaşlarla hiç görüşülüp konuşulup planlanmadan neden Türkiye'den gelen Sn. Bakanın ziyareti üzerine adeta ayaküstü açıklanıyor?

Tekrar söylüyorum: Özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesine tam destek veriyoruz. Ama hiç olmazsa bu son derece hassas ve önemli konuyu doğru zeminde ve yeni tartışmalar/bölünmeler yaratmayacak biçimde yönetmeyi becerin!”

Maviş: “Ülkede 48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye’den öğretmen getirmenin hiçbir açıklaması olamaz”