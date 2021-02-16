4784 test, 23 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 4784 test yapıldı, 16'sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4784 olduğunu, 16'sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

16 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4784

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 482.118

Toplam Vaka Sayısı: 3105

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2483

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 601

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 20

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10