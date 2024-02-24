“478 karton elektronik sigara tütünü ile çıkış yaptı”

Emekli komutan Ö.P, 3 valiz dolusu elektronik sigara tütünü kaçakçılığından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, mahkemede olayın detaylarını aktardı. Polis, zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini, Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın adadan çıkış yaptığını söyledi. Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti. Polis, tütünlere Ankara’da el konulduğunu, bununla ilgili Türkiye’deki makamlarla görüşme yapacaklarını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapılması gerektiğini, ayrıca mesele ile bağlantılı şahıslar olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, öte yandan zanlının sık sık seyahat ettiğini, mesele ile bağlantılı şahısların ve x ray cihaz görüntülerinin incelenip neticelendirilmesi gerektiğini açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde bu tanıklara ve tahkikata etki edebileceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise zanlının doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.