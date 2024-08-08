461 sürücü rapor, 51 araçsa trafikten men edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 461 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 51 araç da trafikten men edildi.
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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 461 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 51 araç da trafikten men edildi. Süratli, alkollü, emniyet kemersiz araç kullanmak yine ilk sıradaki trafik suçlarından oldu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, denetlenen 2 bin 287 araç sürücüsünden 461'i rapor edildi.
461 sürücüden 180’inin süratli, 17’sinin alkollü, 2’sinin sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 18’inin emniyet kemersiz, 39’unun seyrüsefer ruhsatsız, 4’ünün sigortasız araç kullandığı belirlendi.
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