46. Güzelyurt Portakal Festivali bugün başlıyor.

30 Haziran'a kadar sürecek 46. Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılışı, bugün saat 18.30’da kortejle yapılacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bir hafta sürecek festivalde, Türkiye ve yerel sanatçıların konserleri, çocuk şenliği ve birçok etkinlik yer alacak. Festival süresince tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

Kortej

Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden 18.30’da başlayacak korteje, yurt içi ve yurt dışından davetli ekipler, okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve animatör ekipler katılacak.

Kortej süresince ve kent merkezinde, Güzelyurt Kapalı Çarşı önünde gösteriler yer alacak. 46. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamındaki etkinlikler gece boyunca Festival Parkı’nda devam edecek.

Açılış

46. Güzelyurt Portakal Festivali’nde bu gece saat 20.30’da, Amfi Tiyatro’da dans gösterileri ve Samida müzik grubunun konseri yer alacak.

Konserin ardından, Kıbrıs kültürünü şarkılara taşıyan Grup Otantik saat 22.30’da Festival Park meydanında konser verecek.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak 46. Güzelyurt Portakal Festivali’nde; Samida, Melis Fis, Sümer Ezgü, Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, yerel sanatçı ve müzik grupları konserler verecek, ayrıca yiyecek ve içecek stantlarının ücretsiz olacağı çocuk şenliği ve tavla turnuvası da yer alacak.