46 dernek, sendika ve parti bugün Başbakanlığa yürüyecek

Ülkede örgütlü bazı siyasi parti, sendika ve dernek, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için bu akşam saat 17.30’da Kumsal Parkı’nda buluşup Başbakanlığa yürüyecek.

Bazı siyasi parti, sendika ve derneklerin aralarında bulunduğu toplam 46 kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamada, “Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgüt ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakarlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için bir araya geldik” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada devamla, “Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemleri protesto etmek ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak” gerekçesiyle yürüyüş düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamaya imza koyan kuruluşlar şöyle:

"Akova Kadınlar Derneği, Alevi Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın-Sen, Biyologlar Derneği, CTP Kadın Örgütü, Çağ-Sen, Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği, Daü-Sen, Dev-İş, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, Gükad, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kamu-Sen, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP ve Daü-Birsen.”