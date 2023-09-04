“436 TL’ye daha az sıraya gir, geç”

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Açıldığı günden bu yana sıkıntılarıyla gündemden düşmeyen yeni Ercan Havaalanı, bu kez de ‘ücretli pasaport ibrazı, muhaceret işlemi’ uygulamasıyla gündem oldu.

Ercan yönetimi, pasaport kontrolünde uzayıp giden düzensiz bekleme kuyruğuna girmek istemeyen yolculara 436 TL karşılığında “daha sakin bir sıraya” girmelerinin önünü açan yeni bir uygulama başlattı.

Sosyal medyada tepki toplayan yeni uygulamayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, bu durumun “Parası olan zaman kaybetmesin, kuyrukta ezilmesin, parası olmayan ezilsin, beklesin yaklaşımı” olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise eleştirileri kabul etmedi.

“Bu hizmetler, özel yolculara, özel kolaylıklar sağlıyor” diyen Arıklı, uygulamanın yıllardır var olduğunu dile getirdi.

Buna karşın, pasaport kuyruklarındaki yoğunluğun azaltılması için eleman eksikliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Muhacerette görevlendirilmek üzere 15, 20 kişiden oluşan eleman eksikliği olduğunu ifade eden Arıklı, konuyu Başbakanlık ile görüştükleri bilgisini de paylaştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Bu hizmetler, özel yolculara, özel kolaylıklar sağlıyor ve yıllardır var”

Bu uygulamanın dünyanın her yerinde, birçok havaalanında olduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bu hizmetler, özel yolculara, özel kolaylıklar sağlıyor. Birileri bu uygulamalar yeni ve bize özgüymüş gibi ifade ediyor. Sadece eleştirmek için eleştiriyorlar” dedi.

Polis sayısının arttırılması, işlemlerin rahatlatılması için 15, 20 kişilik muhaceret polisine ihtiyaç olduğunu anlatan Arıklı, “Bu muhaceret ve polisle ilgili olmasına rağmen girişimlerimiz var, Başbakan ile de görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

Arıklı, gerek iş adamları gibi meslek grupları, gerekse bu hizmeti satın alan yolcuları kapsayan CIP hizmeti ile aprondan uçağa geçiş, pasaport ibrazı gibi işlemlerde talep eden bireylere öncülük tanıyan hizmetin Ercan Havaalanı’nda yıllardan beridir uygulandığını anlattı.

Bu durumun ‘eşitsizliğe neden olduğu’ eleştirilerini kabul etmeyen Arıklı, özetle şunları ifade etti:

“Bu eşitsizlik değildir. Güneyde de böyle bir uygulama var. Sanki bu uygulama ilk kez burada yapılıyormuş gibi davranılması yanlış. Özel bir CIP kartı var, buna para yatıran kişi bu imkanlardan faydalanıyor. Bu hizmetler, özel yolculara, özel kolaylıklar sağlıyor. Birileri bu uygulamalar yeni ve bize özgüymüş gibi ifade ediyor. Sadece eleştirmek için eleştiriyorlar, neresinden tutarsan elinde kalıyor. Bu olayları eleştirirken lütfen dünyadaki uygulamalar baksınlar.

Polis sayısının arttırılması lazım, işlemlerin rahatlatılması için 15,20 muhaceret polisine ihtiyaç var. Bu muhaceret ve polisle ilgili olmasına rağmen girişimlerimiz var, Başbakan ile de görüşüyoruz.”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız:

“Parası olan zaman kaybetmesin, kuyrukta ezilmesin, parası olmayan ezilsin, beklesin yaklaşımı kabul edilemez”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, “Özelleştirilmenin faydaları nelerdir?” diye sordu, bunu ‘Parası olan zaman kaybetmesin, kuyrukta ezilmesin, parası olmayan ezilsin, beklesin yaklaşımı’ olarak nitelendirdi.

Bu uygulamanın tamamen meydan işletmecisi tarafından yapıldığını kaydeden Kapısız, “Bu toplumun malı olan Ercan’dan nasıl para çıkarcağının bir hamlesidir. Halkın tüm kesimlerini eşit olduğu prensibine aykırıdr ama bizim yöneticilerimiz, sermayeyi destekleyen, halk üzerinden para kazanılmasına yardımcı olan kişiler olduğu için buna söylenecek birşey yoktur” dedi.

Konuyla ilgili girişim yapmayı planladıklarını ifade eden Kapısız, şöyle devam etti:

“Özel şirkete, halkın malını verdiler, dilediği kullanıp, halkı dilediği gibi sömürüyor. Bizimle ilgili bir sorun değil ama yolcuların bir sorunu, girişim yapacağız. Devlet Muhaceret elemanlarını arttırırsa daha hızlı ilerleyebilecek belki. Ama zaten parayı kazanan o kaosa razıdır, ortadan kalkmasını istemez. Bu nedenle devlet oraya görevli alırmı bilemiyorum...”