43 kişi sokağa çıkma yasağını takmadı
Polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu dün 43 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi
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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu dün 43 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise yasal emirlere uymayarak, açık bulundurulduğu tespit edildi. Gönyeli’de ise bir apartman dairesinde 31 kişinin eğlence için toplandığı belirlendi
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