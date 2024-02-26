42 yaşında hayatını kaybetti

Lefke’de 42 yaşındaki Imaobong Godwin Akpan dün evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Akpan’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Ercan’da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yapan A.E.K.’ye (E-56) narkotik detektör köpeğin tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. A.E.K. tutuklandı.

Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da F.D.’nin (E-52), Şht Salih Cibir Sokak üzerinde dün bulunan iki boş bina içerisine bir cürüm işlemek kastı ile pencerelerini kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek, bina içerisinde bulunan tüm elektrik kablolarını hasara uğratarak söküp, metal ev eşyaları ile birlikte konu ev dışına çıkararak çaldığı tespit edildi.

F.D. tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Av Yasası'na aykırı harekette bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Topçuköy’de Bangolar mevkiinde, birinci ince av mevsimi dolayısıyla dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, M.A.A’nın (E-22) 19 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri yapıldı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 697 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 353’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma, 2’si sigortasız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 71’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 475 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 20 araç ise trafikten men edildi.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün alkollü sürücü kazaya neden oldu.

Yashar Hasanpour (E-42), 307 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ET 610 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Şaşa isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyir eden ve sağa Macro AVM park yerine dönmek için yavaşlayan Numan Kahküllü (E-32) yönetimindeki SP 755 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ET 610 plakalı araç sürücüsü Yashar Hasanpour tutuklandı.