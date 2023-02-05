42 örgüt Cumhurbaşkanlığı önünde olacak

Aralarında siyasi partilerin de bulunduğu 42 örgüt, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile yüzleşmek amacıyla 7 Şubat Salı günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapıyor.

Yapılan ortak açıklama şöyle:

Din işleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların en temel insan haklarına saldıran sözlerine dair 3 haftadan fazla bir süredir toplumun birçok kesiminden yükselen tepkilere ve görevden alınma talebine kayıtsız kalan Ersin Tatar'ın tutumu biz kadınlar için kabul edilebilir değildir. Bulunduğu Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlık ilkesini defalarca ihlal eden Ersin Tatar'ın ülkemizin çağdaş, laik ve demokratik yapısını tehdit eden gerici faaliyetlere dair devekuşu gibi kafayı kuma gömmeyi tercih etmesi, Anayasamızı ve yasalarımızı ihlal edenlere karşı sessiz kalması sorgulanması ve yüzleşilmesi gereken bir durumdur. Bu bağlamda kadınlar olarak 7 Şubat 2023 Salı günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı önünde toplanıyor ve Ersin Tatar'ı bizimle yüzleşmeye davet ediyoruz!

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