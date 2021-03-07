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4005 test yapıldı, 8'i yerel 19 pozitif vaka

4005 test yapıldı, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 8 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli- 1 /Hamitköy-2  / K.kaymaklı-1  / Haspolat-4 / Yenikent-1

 

Girne

Girne Merkez- 2 / Boğazköy- 1/ Alsancak-1

 

Gazimağusa

Ulukışla-1 / Vadili-2

 

7 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4005 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 8    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 582. 959 

Toplam Vaka Sayısı: 3620 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3205

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 318    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

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