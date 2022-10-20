40 milyon dolara el kondu: “Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon...”

Türkiye'de açıklanan yasa dışı bahis operasyonunda 40 milyon dolara el konduğu belirtildi, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon" dedi.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "MASAK'la beraber Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon, Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Şu anda 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç." dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yasa Dışı Bahis İngiltere merkezli ve Malta merkezli Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya bize sirayet eden kanser gibi yayılmaktadır. Dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır. Yasa dışı bahsi önleyen tablo ortaya çıkmazsa kripto para da taşıyıcılığını yapmaktadır. Türkiye hassas şekilde bütün kurumlarıyla çalışmaktadır."

"Ancak bunun için kripto paranın transfer edileceği yer, serverların tutulduğu yer, tamamının ortak bir akılla beraber bütün ülkelerin içinde olduğu ortak bir akılla yönetilmesi gerekir. Maalesef bunun farkında değiller."

"MASAK'la beraber Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon, Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Şu anda 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç."