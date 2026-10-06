Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, emeklilere yönelik 40 bin TL’lik ödemeyi eleştirerek, temel tüketim ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, hükümetin emeklilere yönelik açıkladığı 40 bin TL’lik ödeme üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu da eleştirdi, vatandaşların ekonomik sıkıntılarının seçim öncesinde siyasi amaçlarla kullanıldığını dile getirdi..

Serdaroğlu, “40 bin TL’ye sadece kasım ayında mı ihtiyaç var?” diye sorarak, emeklilerin kira, gıda, elektrik ve sağlık giderlerinin yalnızca seçim dönemlerinde ortaya çıkmadığını belirtti.

Serdaroğlu, tek seferlik ödemeler yerine emekli gelirlerinin kalıcı olarak iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığının yalnızca ücret artışlarıyla kontrol altına alınamayacağını, temel tüketim ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması ve etkin fiyat denetimi yapılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, vergi düzenlemelerinin doğrudan raf fiyatlarına yansımasının beklendiğini kaydetti. Serdaroğlu, vatandaşın günlük yaşamında hissedemediği ekonomik tedbirlerin yeterli olmayacağını dile getiredi,

Serdaroğlu, elektronik etiket uygulaması için kamu kaynağı harcandığını ancak vatandaşın bunun karşılığını göremediğini dile getirerek “Elektronik etiket için harcanan para nerede? Kim aldı, nereye harcandı, bunun hesabını kim verecek?” diye sordu. Serdaroğlu, sistemin fiyat denetimine, şeffaflığa ve tüketicinin korunmasına somut katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Ben rakamlar üzerinden bahsetmiyorum. Ben mutfaktaki yanan ateşten bahsediyorum.” diyerek, ekonomik sorunların geçici ödemeler yerine kalıcı gelir artışı, KDV indirimi ve etkin fiyat denetimiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.