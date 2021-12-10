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40 bin TL değerindeki pırlanta bileziği bulup, çaldığı iddiasıyla tutuklandı

40 bin TL değerindeki pırlanta bileziği bulup, çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde başka bir müşteriye ait 40 bin TL değerindeki altın-pırlanta bileziği bulup, hırsızlık yaptığı iddiasıyla 36 yaşındaki M.Ü tutuklandı.

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Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde başka bir müşteriye ait 40 bin TL değerindeki altın-pırlanta bileziği bulup, hırsızlık yaptığı iddiasıyla 36 yaşındaki M.Ü tutuklandı. 

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