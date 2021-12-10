40 bin TL değerindeki pırlanta bileziği bulup, çaldığı iddiasıyla tutuklandı
Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde başka bir müşteriye ait 40 bin TL değerindeki altın-pırlanta bileziği bulup, hırsızlık yaptığı iddiasıyla 36 yaşındaki M.Ü tutuklandı.
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Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde başka bir müşteriye ait 40 bin TL değerindeki altın-pırlanta bileziği bulup, hırsızlık yaptığı iddiasıyla 36 yaşındaki M.Ü tutuklandı.
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