40 bin doz yeni Sinovac geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, 40 bin doz yeni grup Sinovac aşılarının Kıbrıs'a geleceğini açıkladı.

Oktay, "40 bin doz aşıyı taşıyan uçak 2 saate kadar ülkeye gelecek, tüm KKTC aşılanana kadar bu sevkiyat sürecek" dedi.

Acil Durum Hastanesi ve alt yapı projelerinin somut yatırımların göstergesi olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye'nin salgın sürecinde de önemli katkılar ve aşı desteği ile KKTC'nin yanında olduğunu belirtti.

Aşı konusunda endişe edilmesine gerek olmadığını vurgulayan Oktay, Türkiye'de ne yapılıyorsa, aynı hassasiyetin KKTC vatandaşlarına gösterildiğini sözlerine ekledi.