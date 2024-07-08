“40 asgari ücret cezayı araya girerek 1’e indirdi, karşılığında indirimli ev aldı"

Serap ŞAHİN

“Görevini kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse bugün tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını hatırlattı.

Polis, Köse’nin, 31 Ekim 2023 tarihinde İskele’de faaliyet gösteren ve “bine” yakın yabancı işçi için ön izin ve çalışma izni başvurusunda bulunan bir şirketten, Bakanlık personelinin kullanacağını, işlemlerin daha hızlı yapılacağını söyleyerek, dizüstü bilgisayar talep ettiğini anımsattı.

“Firmadan aldığı bilgisayarı kendi evine götürdü”

Polis, zanlının firmadan 1850 dolar değerindeki bilgisayarı aldığını, Bakanlığa değil, kendi evine götürdüğünü belirtti.

Zanlının, uzaktan erişimle Bakanlıktaki işlere baktığını ancak yapılan incelemede bilgisayarda sadece kişisel verilerinin tespit edildiğini kaydetti.

Faturayı 31 bin 650 dolar kestirdi

Polis, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde Kalkanlı Yaşam Evi'nde yapılacak işler için İskele'deki bir firmanın 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, ancak firmanın bu işi bağış olarak 23 bin 500 dolara yapabileceğini söylediğini kaydetti.

Polis, daha sonra zanlının 31 bin 650 dolarlık teklifi ilgili firmadan aldığını, ödemeyi de 25 bin dolar olarak yaptırdığını, ancak faturayı 31 bin 650 dolara kestirmek istemesine şirketin karşı çıktığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu şirketin şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun şifresini hala vermediğini, ancak bilgisayarının incelendiğini kaydetti.

Zanlının, iş takipçilerine alkollü içecek ve puro marka ve model fotoğrafları attığının tespit edildiğini belirten polis, 33 adet 168 bin TL değerinde alkollü içecek ve 150 bin TL değerinde puro tespit edildiğini ve emare olarak alındığını açıkladı.

Zanlının kaldığı otelden kendisine hediye olarak 4 yastık verildiğini ve bunu da ne amaçla verildiğinin araştırılacağını belirten polis, toplamda 22 ifade alındığını söyledi.

Soruşturma kapsamında bir inşaat firmasında aksaklık belirlendiğini ve 40 asgari ücret ceza kesileceğini ancak zanlının araya girmesiyle söz konusu firmaya bir asgari ücret kesildiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis, zanlının bu yönde söz konusu firmadan 90 bin sterlin değerinde daireyi 50 bin sterline aldığına yönelik ifadeler olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini kaydeden polis, aranan 1 şahıs daha olduğunu söyledi, 3 gün daha tutukluluk etti.

Yargıç zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.