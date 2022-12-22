4 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumu kritik

Kıbrıs’ın güneyinde "A" streptokok ile enfekte olan 4 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumu kritikliğini koruduğu basına yansıdı.

Çocuğun solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Pediatri Derneği Başkanı Michalis Anastasiadis’in, geçmişte de benzer olayların yaşandığı ve bu olaylar ile başa çıkıldığına ilişkin açıklamaları da haberde yer buldu.

Anastasiadis, ebeveynleri, çocuklarında görülen ishal, yüksek ve inatçı ateş gibi semptomları izlemeye ve gecikmeden çocuk doktoruna haber vermeye çağırdı.

Aynı zamanda, bu dönemde dünyanın birçok ülkesinde enfeksiyonlarda artış olmasına rağmen paniğe kapılmaya gerek olmadığını ifade etti. (Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu)