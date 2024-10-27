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4 sağlık çalışanı tutuklandı

4 sağlık çalışanı tutuklandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören Mihrimah TOYMURADOV (Ç-20 günlük)'un ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında dört sağlık çalışanı tutuklandı.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören Mihrimah TOYMURADOV (Ç-20 günlük)'un ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında dört sağlık çalışanı tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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