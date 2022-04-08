4 Rus ve ailelerinin vatandaşlıkları iptal ediliyor
Kıbrıs’ın güneyinde Bakanlar Kurulu, isimleri AB’nin yaptırımlar listesinde bulunan 4 Rus’a, yatırım karşılığı verilmiş vatandaşlıkların iptaline karar verdi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde Bakanlar Kurulu, isimleri AB’nin yaptırımlar listesinde bulunan 4 Rus’a, yatırım karşılığı verilmiş vatandaşlıkların iptaline karar verdi.
Haravgi, Nikos Anastasiadis’in de doğruladığına dikkat çektiği Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıkları geri alınacak Rusların isimlerini vermedi ancak kararın ailelerini de kapsıyor olması nedeniyle toplamda iptal edilecek vatandaşlık sayısının 21 olduğunu yazdı.
Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler : rusya