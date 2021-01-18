4 kişi yasağı ihlal etti
Kısmi sokağa çıkma yasağının başladığı dün akşam 22:00'den sabah 05:00'e kadar, ülke genelinde polisin yaptığı denetimlerde 4 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi, aleyhlerinde yasal işleme gidildi
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Kısmi sokağa çıkma yasağının başladığı dün akşam 22:00'den sabah 05:00'e kadar, ülke genelinde polisin yaptığı denetimlerde 4 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi, aleyhlerinde yasal işleme gidildi
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Etiketler : sokağa çıkma yasağı