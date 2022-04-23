"4 kişi yakalandı, aranan şahıslar var"

İnsan Kaçakçılığı ve izinsiz ikamet suçlamasıyla tutuklanan zanlılar R. A., A.E.M., S.A. ve M.N.M. mahkemeye çıkarıldı.

Olay ile ilgili mahkemede bilgi veren polis memuru Kazım Sevinç, yaşananları aktardı. Polis, 4 zanlının “İnsan Kaçakçılığı, KKTC' de ikamet izinsiz ikamet etme” suçlamasıyla mahkeme huzurunda olduklarını belirtti.

Polis, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan operasyonda ZPF 677 plakalı araç içerisinde ihbar üzerine yapılan aramada Lefkoşa' da sakin R. A., A.E.M’nin olduğunu tespit etmeleri üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi ile zanlı A.E.M’nin Haspolat’taki evinde yapılan aramada 28bin 75 TL ve 235 Euro ve 1 adet 100 ABD doları tespit edildiğini anlattı. Polis, akabinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi ile zanlı R.A.’nın Küçük Kaymaklı adresinde ve aynı evde ikamet eden S.A.’nın huzurunda yapılan aramada 5 adet Bangladeş pasaportunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak ileri işlem için Lefkoşa Adli şubeye getirilen Zanlı R. A., A.E.M. ve S.A.’nın yapılan muhaceret izinlerinde R.A.’nın 3 yıldan fazladır (Bin 252 gündür) kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, akabinde ikametgahta bulunan pasaportlardan yapılan muhaceret kontrollerinde Md.N.M.’nın 261 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini anlattı, bahse konu şahsın Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve ikametgahta bulunan 4 Bangladeş pasaportundaki şahısların yasal olmayan yollardan güneye geçtiği yönünde bilgi temin edilip konu ile ilgili tahkikat başlandığını söyledi.

Aranan şahıslar var, 2 üniversite sorgulanacak

Zanlıların 22 Nisan 2022 tarihinde tutuklandığını belirten Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin, aranan şahısların olduğunu kaydetti. Ayrıca, araştırılması gereken bir diğer konunun ise ülkede faaliyet gösterildiği ve zanlıların öğrenci izni ile ülkeye getirildiği 2 okul olduğunu kaydeden Polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.