4 ithal, 1 yerli üründe kalıntı

Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimlerinde bu hafta, 4 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü, bir yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi, 13-26 Ekim tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerde 39 numuneden 35'i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan SVS Tic. Ltd.'e ait armut (deveci) firmanın isteğiyle menşeine iade edilirken REE Ticaret Cahide Kılıç’a ait sultani üzüm yine firmanın isteği üzerine imha edildi. Orc Foods’a ait elma golden ve elma stk. ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise analiz edilen 18 numuneden 17'sinde olumsuzluğa rastlanmadı. Mağusalı üretici Ahmet Kocabaş’a ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.