4. Gülsin Onay Piyano Festivali Gazimağusa’da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gülsin Onay Piyano Festivali, 5–7 Aralık tarihleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda müzikseverlerle buluşuyor.

Üniversite’den verilen bilgiye göre, Merhum Kıbrıslı trompet sanatçısı Gökmen Noyan anısına düzenlenen festivalin açılış konserini, 5 Aralık Cuma günü, saat 20.00’de, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verecek. 6 Aralık Cumartesi günü ise festival davetlileri sahne alarak performanslarını izleyicilerle paylaşacak.

İki Etkinlik Bir Arada: Festival ve Yarışma

Etkinlik, Festival ve Yarışma olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Festival bölümü, piyanoya yeni başlayan veya amatör düzeydeki katılımcılara yaş sınırlaması olmaksızın sahne deneyimi sunarken; yarışma bölümü profesyonel seviyedeki piyanistlerin yaş kategorilerine göre değerlendirileceği özel bir platform sağlıyor.

Piyano Atölyeleri …

Festival programı kapsamında ayrıca Gülsin Onay, Eser Öktem ve Tayfun İlhan tarafından yürütülecek piyano atölyeleri yer alacak. 6 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Alper Remzi Aydın tarafından “Piyano ile Yaşam Boyu Gelişim” başlıklı seminer gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 19.30’da Aeterna Trio konseri yer alacak.

Festivalin açılış konseri için biletler Gazimağusa Belediyesi, Harmony, Deniz Plaza ve konser girişi noktalarından temin edilebiliyor. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 864 3435 ve 0548 888 9977 numaraları, başvuru ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler için ise festivalin resmî web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.