4 binaya girerek hasar veren kişi tutuklandı

Lefkoşa’da eylül ve ekim aylarında 3’ü banka şubesi olmak üzere 4 binaya girerek hasar veren şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, “bina açma ve kasti hasar” suçları ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, meselelerde zanlı olarak görülen E.C.A.(E-28), dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Bültene göre yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın işlediği suçlar şöyle saptandı:

“23.09.2020 tarihinde, Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası'nın güneye bakan camını kırarak hasara uğrattı; 26.09.2020 tarihinde, Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısını asma kilidi suç işleme niyeti ile tasarrufunda bulunan demir kesme aleti ile kesip hasara uğrattı; 27.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapısını açarak içeriye girdiği ve banka içerisindeki alarm ışığını sökerek hasara uğrattı ve 31.10.2020 tarihinde de, Demirhan'da faaliyet gösteren Capital Bank’ın penceresinin alüminyumdan mamul parmaklıklarını tasarrufunda bulundurduğu demir kesme makası ile kesip hasara uğrattıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile içeriye girip tavan kamerasını sökerek hasara uğrattığı tespit edildi.”

ŞAHİNLER'DE ANİ ÖLÜM

Şahinler’de dün öğle saatlerinde 58 yaşındaki Bülent Özdağoğlu, ikametgahının avlusunda oturduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özdağoğlu’nun doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPTI

Ekim ayı içerisinde, İskele’de faaliyet gösteren Elektrodor Elektrik Ltd isimli iş yerinde çalışan M.F.’nin (E-34) iş yerine ait toplam 242 TL değerindeki, 1 adet tavan lambası, 4 adet 15 wattlık ampul ve 1 adet aynalı led ışığını çaldığı tespit edildi. M.F tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

SAHTE MAAŞ BORDROSU DÜZENLEDİ

İskele’de, B.K.(E-26), Yetkili Muhasip Belgesi olmadığı halde, A.E.’nin (E-49) talebi üzerine, A.E’nin aylık net maaşı 7.200 TL olduğu halde adı edilenin gelirini 8.623,41 TL olduğunu gösteren sahte maaş bordrosu düzenleyerek belgeyi İskele Kaza Mahkemesi Ceza Mukayyitliğine kefillik için vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Adı geçen şahıslar tutuklandı.

LEFKOŞA'DA EV YANGINI

Lefkoşa’da bu sabah Osman Bakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özkural’a ait ikametgahın alt kısmında yardımcı ev olarak kullanılan ikametgah içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, içeride bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.