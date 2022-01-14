4 ay sonra yakalandı
Mağusa’da 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 24 yaşındaki S.T.S'nin tasarrufunda tespit edilen uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 41 adet LSD türü kağıt parçaları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.F.A, 4 ay sonra tutuklandı.
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Mağusa’da 9 Eylül 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda S.T.S.(E-24)’nin tasarrufunda tespit edilen uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 41 adet LSD türü kağıt parçaları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.F.A, 4 ay sonra tutuklandı.
Polis zanlının dün tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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