4.703 vakanın 2.797'si Limasol'dan

Kıbrıs'ın güneyinde Covıd-19 pozitiflik oranı haftalık esasta, özellikle Limasol bölgesinde arttı ve %1,3'e yükseldi.



Cuma günü açıklanan ve 16 Mart’a kadar olan verileri içeren Ulusal Denetim Raporu’na göre diğer tüm endeksler de yükseliyor.



Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na göre, 14 günlük eklenerek artan, nüfustaki aktif Covıd-19 vakalarının sayısını yansıtan bir ölçek olan her 100.000 kişilik Covid-19 teşhis oranı, 100.000 kişide 529,6 oldu. ECDC’ye göre bu, harita üzerinde bir ‘koyu kırmızı’ alanın eşiğinde olunduğu anlamına geliyor.



Limasol Bölgesi’nde, eklenerek artan teşhis oranı 1126,5/100.000 arttı ve bu Kıbrıs’taki diğer bölgelerin 5 kat daha yükseği oluyor. Mağusa’nın 229/100.000, Larnaka’nın 234,2/100.000, Lefkoşa’nın 324,5/100.000 ve Baf’ın 254,7/100.000 olduğu belirtiliyor.



3-16 Mart 2021 tarihleri arasında toplam 4.703 vaka tespit edilirken vakaların Limasol bölgesinde 2.797 veya %59,5 oranında olduğu kaydediliyor.



Ulusal Denetim Raporu’na göre 16 Mart 2021’e kadar toplam 39.484 Covid-19 vakasının tespit edildi, Covid-19’dan toplam 241 kişi hayatını kaybetti. Vaka ölüm riskinin %0,6 olduğu belirtildi.



Son 14 günde (03 – 16 Mart, 2021), 4.703 vaka teşhis edildi. Ortalama yaş oranı 37 oldu.



18 Mart, 2021’e kadar 216 kişi hastanede tedavi gördü. Hala hastanede olan hastaların yaş ortalamasının, bugün taburcu olanlar dâhil, 65 olduğu, 120 kişinin %55,6 erkek, 132 kişinin %61,1 olmak üzere Limasol bölgesinden olduğu açıklandı.



Vakaların yaş grubuna göre sayısal dağılımı, 0-19 yaş arası bebek, çocuk ve ergen 941 (%20), 20-59 yaş arası 3.034 yetişkin (%64,5), 60 yaş ve üzeri 714 kişi (%15,2) ve 14 vaka (%0,3) bilgisi yok.



Son 14 gün içindeki tüm teşhis edilen vakaların 2,797’si (%59.5) Limasol bölgesinden, 1,124’ü (%23.9) Lefkoşa bölgesinden, 349’u (%7.4) Larnaka bölgesinden, 243’ü (%5.2) Baf bölgesinden ve 112’si (%2.4) Mağusa bölgesinden, 78’ii (%1.7) ya Britanya üslerinden ya adada yaşayan bir yabancı veya hakkında bilgi yok.



Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kaydedilen vakalar arasında, 18 Mart’a kadar olan Covid-19’a bağlı ölümler 241 kişi oldu.



Ölenlerin 160’ını erkekler (%66,4) ve 81’ini (%33,6) adınlar oluşturdu. Covid-19’a bağlı ölümlerin ortalama yaşı 81 olarak açıklandı.



Ölenlerin bölgelere göre sayı ve oran bakımından dağılımı da şöyle oldu:

Lefkoşa 87 kişi (%36,1); Limasol 78 kişi (%32,4); Larnaka 43 kişi (%17,8); Baf 18 kişi (%7,5); Mağusa 11 kişi (%4,6) ve Britanya üsleri veya adada yaşayan yabancılar veya hakkında bilgi olmayan 4 kişi (%1,7).



Kıbrıs Haber Ajansı