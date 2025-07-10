39 yaşındaki Nuri İsmetoğlu yaşamını yitirdi

Lapta sakinlerinden 39 yaşındaki Nuri İsmetoğlu dün saat 10.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Doktor tarafından yapılan ilk incelemede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

Mağusa Limanı’nda ölüm

Mağusa’da 42 yaşındaki Jumamurad Astanov dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı römorkör gemide işini tamamlayıp ayrılmak üzereyken rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Doktor tarafından yapılan fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek, soruşturma devam ediyor.

Ortaköy’de çalıştığı iş yerinden 5 bin dolar çaldı

Ortaköy’de çalıştığı iş yeri adına aldığı 5 bin ABD dolarını zimmetine geçiren şahıs tespit edildi.

B.U.(E-32), 4 Temmuz tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir şirketten iş yeri adına aldığı parayı muhasebeye teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa Zahra Sokak’ta dün gece geç saatlerde sarhoş olan bir kişi çevreye rahatsızlık verdi.

287 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Y.D. (E-26), suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kaçak yaşayan bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edildi. Söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılarak, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.