39 yaşındaki Kıymet Acıkan, aniden yaşamını yitirdi

Girne’de sakin 39 yaşındaki Kıymet ACIKAN, dün öğle saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı, Acıkan’ın otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağını duyurdu.