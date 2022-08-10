39 öğretmen sınavına 1.836 başvuru

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı (KHK)’nın Genel Ortaöğretimde görev yapacak 39 öğretmeni belirlemek için çıktığı münhal, Eğitim Bakanlığı ile ‘kriter’ uyuşmazlığına neden oldu.

Bu hafta sonu yapılacak sınava, bin 836 aday başvurdu.

Eğitim Bakanlığı, münhallere sınav duyurusunda belirtilmeyen 4 farklı bölümün de başvuru yapabilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na talepte bulundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ise bu talepleri kabul etmedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, “Bakanlık, biyoloji ve kimya bölümlerindeki münhali biyokimya mezunu kişileri de kapsaması gerektiğini söyledi. İlk önce ekonomi öğretmenliğine sadece ekonomi mezunları başvurabilir dediler şimdi işletmeyi de kabul edin diyorlar. Teknoloji Tasarım Öğretmenliğine, plastik sanatlar mezunu kişilerin de kabul edilmesini istiyorlar. Teknolojik tasarımla bunun ne alakası var? Yapmayacağım” dedi.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ise prosedüre göre Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın bakanlıktan görüş aldığını, karar verme yetkisinin komisyonda olduğunu belirtti.

KİM, NE DEDİ?

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu:

Eğitim Bakanlığı, münhale 4 branşı eklemek istedi, yapmadım, yasaya aykırı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, geçtiğimiz yıllarda çıkılan münhallerde

kriter olarak “uygun konularda üniversite mezunu olmak” denildiğini söyledi, bu yılki uygulamada ise hangi bölümlerin münhale başvurabileceğine açıklık getirildiğini kaydetti.

Köseoğlu, “Bu yıl münhale çıkmadan önce hangi bölüme hangi kişilerin müracaat edileceğini bilmek gerektiğini, keyfi uygulama Bunu kapsar, bunu kapsamaz, keyfi uygulama kabul etmem dedim. Münhallere bölüm bölüm açıklık getirdik” dedi.

Bakanlığın 4 farklı branşla ilgili münhallere ekleme yapmak istediğini ifade eden Köseoğlu, şöyle devam etti: Bakanlıktan münhal öncesinde görüş aldık. Hangi sınava, hangi bölüm mezunlarının başvurabileceğine ilişkin kitapçıkta her şey yazıyor. 4 branşta ekleme istediler, yapmadık.

Çünkü yasaya aykırı.

Köseoğlu, münhale çıkıldığı gün herhangi bir şikayet ulaşmadığını, bazı başvuruların münhale uygun olmadığına yönelik bilgi vermelerinin ardından seslerin yükseldiğini savundu.

“Bakanlık, biyoloji ve kimya bölümlerindeki münhali biyokimya mezunu kişileri de kapsaması gerektiğini söyledi. İlk önce ekonomi öğretmenliğine sadece ekonomi mezunları başvurabilir dediler şimdi işletmeyi de kabul edin diyorlar” diyen Köseoğlu, “Teknoloji Tasarım Öğretmenliğine, plastik sanatlar mezunu kişilerin de kabul edilmesini istiyorlar. Teknolojik tasarımla bunun ne alakası var? Yapmayacağım” dedi.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ:

Talepleri ilettik, karar verme yetkisi KHK’da

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ise prosedüre göre Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın bakanlıktan görüş aldığını, karar verme yetkisinin komisyonda olduğunu belirtti.

Aktuğ, bakanlık olarak KHK’ya taleplerini ilettiklerini ifade etti.