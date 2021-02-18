37 kişi yasak tanımadı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 37 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında, 17-18 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.