3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665 olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

26 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 34

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 388.584

Toplam Vaka Sayısı: 2109

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1812

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 283

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 188

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7