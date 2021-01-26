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3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vaka

3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665  olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665  olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli,  1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

26 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3665 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 34   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 388.584  

Toplam Vaka Sayısı: 2109 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1812  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 283  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 188  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

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