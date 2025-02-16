362 sürücüye rapor, 47 araca men

Polisin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde 1840 araç sürücüsünün kontrol edildiği; 362 sürücünün çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği, 47 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.

Polis basın bültenine göre, polis trafik ekipleri dün ülke genelindeki denetimlerinde 1840 araç sürücüsünü kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 362 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarında, 143 sürücünün ceza aldığı “yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak” ilk sırada bulunuyor.

Bunu 67 ile sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33 ile seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak izledi.

19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 3’ü trafik ışıklarına, 7’si trafik levha ve işaretlerine riayet etmemekten, 1’i susturucusuz egzozla araç kullanmaktan ceza alırken, 71 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.