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3500 test yapıldı, 42'si yerel 52 pozitif vaka

3500 test yapıldı, 42'si yerel 52 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500  olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500  olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 25  kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

27 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3500

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 42   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 392.084  

Toplam Vaka Sayısı: 2164

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1826

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 321  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 220

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

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