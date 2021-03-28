35 pozitif vaka, 36 taburcu
"Toplam 5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 36 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5078 olup, 17'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 36 kişi taburcu edilmiştir.
18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 4 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli -1 /Hamitköy-1 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1/ Dilekkaya-1/ Surlariçi-1
Girne
Girne Merkez-1 / Alsancak-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 1/ Kaliland Bölgesi-1 /Görneç- 2
İskele
İskele Boğaz-2
28 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5078
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 723.656
Toplam Vaka Sayısı: 4295
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 431
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 367
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3