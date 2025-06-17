348 miligram alkollü kaza yaptı

Mağusa’da dün 10.30 sıralarında Yayla Sokak’ta, Mehmet Yıldırım (E-48) 348 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JN 088 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Onur Sokak’a dönüşe geçtiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan Cemaliye Karakaşlı (K-24) sorumluluğundaki ZS 720 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmadan sonra kontrolsüzce yoluna devam eden JN 088 plakalı araç, o esnada yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Harbay Aşık (E-60) yönetimindeki RH 967 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağa doğru manevra yapmak üzere olan RH 967 plakalı araç ise savrularak, yol kenarında bulunan ağaca çarpıp durdu.

JN 088 plakalı araç ise yine duramayarak önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Eşref Bitlis Caddesine giriş yapmak üzere durup bekleyen Hacer Kutlu (K-32) yönetimindeki RG 540 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, JN 088 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldırım, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.