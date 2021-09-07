34 kişi yasağı deldi, 2 iş yeri kapama saatlerine uymadı
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama saatlerine uymadığı tespit edildi.
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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama saatlerine uymadığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 – 7 Eylül tarihleri arasında yasal emirlere riayet etmeyen bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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