34 kişi yasağı deldi, 2 iş yeri kapama saatlerine uymadı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama saatlerine uymadığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 – 7 Eylül tarihleri arasında yasal emirlere riayet etmeyen bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.