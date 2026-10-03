338 kişiye daha vatandaşlık!

UBP-DP Hükümeti, 338 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 2158/2026 ile 2490/2026 arasındaki kararlarla 333 kişi, 2511/2026 ile 2515/2026 arasındaki kararlarla da 5 kişi olmak üzere toplam 338 kişi yurttaşlığa alındı.

Yurttaşlığa alınanlar arasında Yaren Durak, Selin Naz Gökçegöz, Damla Nur Güleç, Gamze Aktulum, Gülistan Karahan, Muhammet Akgül, Erdem Honburlu, Aslı Nur Yorulmaz, Silanur Erdoğan, Abdulla Aghaoghlu, Sehan Akşahin, Erkan Taş, Yusud Durğun, Yunus Emre Tatar, Satı Can, Hüseyin Kurt, Orçun Efe Tıraş, Gamze Haykır, İlhamı Güven, Prof. Dr. Tanju Uçar, Büşra Hayranoğlu ve Dr. Utku Gürhan da bulunuyor.

Karar listesinde çok sayıda farklı uyruk ve isim dikkat çekerken, listede İbrahim Budak ismine iki ayrı karar altında yer verildi.

Yurttaşlığa alınan kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlanan karar listesinde yer aldı.