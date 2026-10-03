"Adaleti temel almayan bu garabet anlayıştan kurtulmamıza çok az kaldı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, UBP-DP Hükümeti'nin seçim yasaklarına kısa süre kala 338 kişiye vatandaşlık vermesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Şenkul, "20-30 yıldır bu ülkede yaşayan insanlara vatandaşlık verilmezken, çok kısa süre önce buraya gelen insanlara vatandaşlık verilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Şenkul, "Odağına insanı ve adaleti temel almayan bu garabet anlayıştan kurtulmamıza şükürler olsun ki çok az kaldı…" ifadelerine de yer verdi.