“İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün meselesidir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğinin tarımdan gıdaya, sağlıktan ekonomiye yaşamın tüm alanlarını etkilediğini vurgulayarak, “İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün meselesidir” dedi.

Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs'ın iklim krizinin etkilerini daha ağır hissettiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Nilden Bektaş Erhürman, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile UN Women iş birliğinde düzenlenen İklim, Çevre, Kadın COP31 toplantıları kapsamındaki “Yöneten Kadın Liderler Forumu”na katıldı.

Forumda, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Baş Yöneticisi Fatma Varank, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan da yer aldı.

Nilden Bektaş Erhürman’a forumda Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan eşlik etti.

"İklim değişikliği günlük hayatın içinde hissedilen bir gerçek"

Nilden Bektaş Erhürman, forumda yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir öngörü değil, günlük hayatın içinde hissedilen bir gerçek olduğunu belirterek, “İklim değişikliği bizim uzun zamandır tartıştığımız bir konu. Ancak artık bir başlık olmaktan çok öte; tarımdan gıdaya, sağlıktan ekonomiye ve yaşam alanlarımıza kadar her şeyi etkileyen büyük bir tehlike.” dedi.

“Kıbrıs, iklim krizinin etkilerini daha ağır hissediyor”

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de yer alması nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece hassas bir bölgede bulunduğunu belirten Nilden Bektaş Erhürman, son yıllarda 40-45 dereceye ulaşan sıcaklıkların ve sıcak gecelerin sıklaştığını, yağışların azaldığını ve kuraklığın giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

“Kıbrıs, iklim krizinin etkilerini daha ağır hissediyor” diyen Nilden Bektaş Erhürman, aşırı ve kısa süreli yağışların farklı sorunları beraberinde getirdiğini ve sınırlı su kaynakları üzerindeki baskının arttığını kaydetti.

Su ve gıda güvenliğinin iklim değişikliğiyle birlikte daha kritik hale geldiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, iklim krizinin Kıbrıs gibi küçük ada ülkeleri açısından daha büyük riskler taşıdığına işaret etti.

“Su yönetimi günlük siyasetin dışında tutulmalı”

Konuşmasında su yönetimine özel bir yer ayıran Erhürman, kuraklık, su kıtlığı, aşırı sıcaklıklar ve orman yangınları gibi sorunların Kıbrıs’ın temel meseleleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta su yönetiminin bütünlüklü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye’den gelen suyun önemli bir kaynak olduğunu ancak tek başına bütün sorunları çözecek bir kaynak olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, “Su politikalarını mümkün olduğunca günlük siyasetin dışında tutmalı, uzun vadeli, bilimsel ve sürdürülebilir bir anlayışla ele almalıyız. Suyun nasıl kullanılacağı, nasıl korunacağı ve gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı konusunda ortak bir anlayış geliştirmeliyiz.” dedi.

“İklim krizinin yükünü kadınlar daha fazla etkileniyor”

İklim değişikliğinin toplumun bütün kesimlerini etkilediğini ancak mevcut toplumsal eşitsizlikler nedeniyle kadınların krizlerden daha ağır etkilenebildiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, ekonomik kriz, su kıtlığı, gıda güvensizliği ve afet dönemlerinde kadınların üzerindeki yükün daha da arttığını söyledi.

Meselenin yalnızca kadınların iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesi üzerinden ele alınmaması gerektiğini kaydeden Nilden Bektaş Erhürman, mevcut eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının önemini vurguladı.

Kadınların eğitimde, çalışma hayatında, ekonomide ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü ve eşit biçimde yer alması gerektiğini ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, “Kadın her alanda olacak; eğitimde de, sağlıkta da, ekonomide de, politika ve yönetimde de. Çünkü toplumsal eşitsizlikleri gidermeden iklim krizinin yarattığı eşitsizlikleri de gideremeyiz.” dedi.

“Kadın güçlenirse toplum güçlenir”

Kadınların yalnızca krizlerden etkilenen kesimler olarak görülmemesi gerektiğini de belirten Nilden Bektaş Erhürman, kadınların aynı zamanda çözüm üreten, mücadele eden ve değişime öncülük eden aktörler olduğuna dikkat çekti.

Kadın yöneticilerin ve liderlerin deneyimlerini dinlemenin son derece kıymetli olduğunu ifade eden ve “Kadın güçlenirse toplum güçlenir” diyen Nilden Bektaş Erhürman, kadınların önünü açan ve eşitliği destekleyen erkeklerin katkısının da önemli olduğunu söyledi. Erhürman, iklim krizinin bir kadın meselesi değil, bütün toplumun ortak meselesi olduğunun da altını çizdi.

“Kıbrıslı Türklerin uluslararası platformlara katılımının önündeki engeller kaldırılmalı”

Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ve bölgesel platformlara katılımına da değinerek, uluslararası alanda karşılaşılan engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. “Kıbrıslı Türklerin uluslararası platformlara katılımının önündeki engeller kaldırılmalı” diyen Nilden Bektaş Erhürman, özellikle çevre ve iklim alanındaki uluslararası fonlara, bilimsel çalışmalara, programlara ve iş birliği platformlarına erişimin önünün açılması gerektiğini vurguladı.