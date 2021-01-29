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3308 test yapıldı, 45'i yerel 47 pozitif vaka

3308 test yapıldı, 45'i yerel 47 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308 olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308 olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

29  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 45   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997  

Toplam Vaka Sayısı: 2255 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

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