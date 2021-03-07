33 kişi yasak tanımadı ceza aldı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 33 kişi ve 1 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün ve dün gece, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edildi.

Polis, yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlem başlattı.