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33 kişi yaşak tanımadı ceza aldı

33 kişi yaşak tanımadı ceza aldı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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KKTC’de, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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