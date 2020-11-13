Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy çiftliğindeki 33 dönümlük bahçedeki zeytinlerin hasadı için ihaleye çıkılacak.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 bin 700 kilogram zeytinin dalından toplanması için kapalı zarf usulü ihaleye çıkılacak. Taban fiyatı 10 bin TL olacak. Zeytin bahçesi mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

İlgilenenlerin 27 Kasım saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliğindeki teklif kutusuna atması gerekiyor.