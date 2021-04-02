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31'i  yerel, 42 yeni vaka

31'i  yerel, 42 yeni vaka

"Toplam 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i  yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.

15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2

 

Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -7  / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1

 

2  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 31 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346

Toplam Vaka Sayısı: 4486 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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