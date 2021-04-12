31’i yerel, 35 yeni vaka
"Toplam 8461 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 37 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya 37 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1-
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1
İskele
Kaplıca-2
12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410
Toplam Vaka Sayısı: 5108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4