Tarım Dairesi’nin gıda analizlerinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edilen 3 yerli ürün imha edildi.

Tarım Dairesinin 13-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, 31 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 15 yerli üründen 3’ünde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

Buna göre, Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalık, Adem Çil’e ait yeşil çarli biber ve Türkmenköy sakinlerinden Pembe Halil Deveci`ye ait golyandro imha edildi.