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3 yerli ürün imha edildi

3 yerli ürün imha edildi

Tarım Dairesi’nin gıda analizlerinde  tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edilen 3 yerli ürün imha edildi.

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Tarım Dairesi’nin gıda analizlerinde  tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edilen 3 yerli ürün imha edildi.

Tarım Dairesinin  13-19 Kasım  tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, 31 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken,  15 yerli üründen 3’ünde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

Buna göre, Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalık,  Adem Çil’e ait yeşil çarli biber ve Türkmenköy sakinlerinden Pembe Halil Deveci`ye ait golyandro imha edildi.

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