3 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 17 İthal ürünün 16’sı temiz çıkarken, 1 üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yapılan denetimlerde yerli ürünlerde ise 18 numuneden 15’i temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, 1 üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Gerçekleşen denetimler sonrası yapılan analiz sonuçları şöyle: