3 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istedi, tutuklandı
Gönyeli'de dün akşam Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festivalde alan içerisinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunu krep alacağı bahanesiyle kandırıp kaçıran 24 yaşındaki A.A.(E) tutuklandı.
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Gönyeli'de dün akşam Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festivalde alan içerisinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunu krep alacağı bahanesiyle kandırıp kaçıran 24 yaşındaki A.A.(E) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festivalde dün akşam 20:30-21:00 saatleri arasında, 24 yaşındaki A.A.(E), 3 yaşındaki bir kız çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi sonucu söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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