3 sürücü tutuklandı, 20 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 476 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 476 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 386 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken; 3 sürücü tutuklandı, 20 araç ise trafikten men edildi.
Süratli araç kullanmak ilk sırada
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
156’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
61’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
33’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
4’ü sigortasız araç kullanmak ve
95’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.
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Etiketler : polis, trafik denetim